В Московском районе Рязани остановили пьяного водителя такси

В Московском районе автопатруль отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области остановил нетрезвого рязанца за рулём автомобиля такси. Подробности раскрыли в Управлении МВД по Рязанской области.

В одном из дворов на улице Энгельса 19 сентября около 6 утра патрульные полицейские заметили Daewoo Nexia, который передвигался неуверенно. Сотрудники полиции остановили подозрительную машину. Выяснилось, что такси по доверенности управлял 38-летний житель областного центра. От него исходил запах алкоголя.

Прибывшие сотрудники ДПС ГИБДД проверили мужчину на алкотестере, который показал результат – 0,971 миллиграмм алкоголя на литр выдыхаемого воздуха.

Сотрудники Госавтоинспекции отстранили нарушителя от управления ТС и составили административный протокол по ч. 1 ст. 12.8 КоАП РФ. За такое правонарушение предусмотрен штраф в 30 тысяч рублей с лишением права управления на срок от полутора до двух лет.