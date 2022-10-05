В Московском районе Рязани остановили 16-летнего водителя

Сотрудники отдельного батальона ППСП УМВД по Рязанской области остановили в микрорайоне Приокский автомобиль, за рулём которого находился 16-летний юноша. Подробности сообщили в региональном управлении МВД.

Патрульные заметили на улице Энгельса «Ладу Гранту», водитель которой внешне напоминал подростка. Заметив патрульную машину, водитель стал двигаться зигзагом, пытаясь развернуться и скрыться.

Подозрительную «Ладу» остановили. Сидевшему за рулём жителю города Рыбное, как оказалось недавно исполнилось 16 лет. На место прибыл экипаж ДПС ГИБДД.

Нарушителя отстранили от управления авто и составили административный протокол по статье «Управление транспортным средством водителем, не имеющим права управления транспортным средством». Санкция статьи предусматривает штраф от 5 до 15 тысяч рублей. Также привлечение к административной ответственности грозит лицу, допустившему юношу до управления машиной.

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