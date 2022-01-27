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Четверг, 27 января, 2022

В Московском районе Рязани на нарушителя масочного режима составили протокол

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В Московском районе Рязани на нарушителя масочного режима составили протокол

Александр Ильин
Фото: Администрация города Рязани

27 января в московском районе Рязани во время очередного рейда на нарушителя масочного режима составили административный протокол по ст.20.6.1 КоАП РФ, сообщает пресс-служба горадминистрации. 

Проверки прошли в общественном транспорте района. С 68 рязанцами уполномоченные работники провели разъяснительные беседы.

Также проверялось наличие средств индивидуальной защиты органов дыхания в салонах автобусов и троллейбусов, в местах массового скопления людей.

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Уточняется, что масочные рейды в Рязани будут продолжены.

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