Среда, 7 июня, 2023
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В Московском районе Рязани благоустроят две городские ярмарки

Татьяна Проводина
Источник: сайт администрации Рязани

Агентство развития бизнеса Рязанской области с 10 июня станет организатором двух ярмарок выходного дня в Рязани. Речь идёт о площадках возле ЦНТИ и возле ТЦ «Кит» в Канищево.

Благоустройство ярмарки у ЦНТИ стартует в ближайшие дни. До конца июля там уложат асфальт, обустроят контейнерную площадку и санитарную зону. В планах также модернизация системы электроснабжения, озеленение, установка скамеек и малых архитектурных форм.

В связи с проведением работ на улице Крупской места торговли временно перенесут. Производители мясной и молочной продукции, колбасных изделий и яиц разместятся непосредственно около здания ЦНТИ, а поставщики овощей, мёда и саженцев – на площадке у дома 6а по улице Западной.

Ярмарочную площадку в Канищево планируют начать приводить в порядок следующим этапом — в августе. Средства на благоустройство выделило правительство Рязанской области.

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