В Московском районе Рязани 15 февраля отключат электричество

На субботу, 15 февраля, запланировано плановое отключение электричества в Московском районе Рязани. Об этом сообщают Рязанские городские распределительные сети.

По данным РГРЭС, причина отключения — плановые работы по реконструкции воздушной линии 0,4 кВ от ТП-780.

Света не будет с 9 до 15 часов по следующим адресам:

Реклама

— улица Призаводская, дома №№ 3, 4, 4А, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 19 лит. Б, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 27, 28, 28, 29, 30, 31, 33, 34А, 34, 35, 36, 37;

— улица Садовая, дом № 20;

— улица Школьная, дома №№ 87, 89, 89А, 94А.