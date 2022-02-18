В московском метро мигранты избили двоих полицейских

Вечером в четверг, 17 февраля, двое мужчин напали на сотрудников полиции, пишет Лента.ру со ссылкой на представителя СК России по Москве Юлии Ивановой.

Инцидент произошел в метро на станции «Тульская». По предварительной версии, стражи порядка попросили молодых людей пройти с ними для установления личности.

Это крайне разозлило приятелей, и они оказались. Вместо этого один из злоумышленников стал толкать и замахиваться руками на полицейских. Второй же и вовсе пнул полицейского ногой, ударил второго несколько раз по голове и убежал с места происшествия.

Реклама

В итоге его 21-летнего товарища задержали на месте. Он оказался выходцем из Таджикистана. Второй иностранец сейчас в розыске. Возбуждено уголовное дело.