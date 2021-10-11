В Мордовии вынесли приговор юноше, разгромившему несколько автомобилей и укравшему из них деньги

В Мордовии суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который разгромил на парковке несколько автомобилей и украл из них деньги и банковские карты. Об этом сообщает портал «PG13.ru».

Инцидент произошёл летом 2021 года в городе Краснослободск. Парень выбил стёкла у автомобилей и забрал из них 3 тыс. рублей наличными и 4 банковские карты.

Найти злоумышленника удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Молодой человек полностью признал свою вину.

Суд приговорил его к 2 с половиной годам лишения свободы условно.