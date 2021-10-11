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Понедельник, 11 октября, 2021
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В Мордовии вынесли приговор юноше, разгромившему несколько автомобилей и укравшему из них деньги

Александр Ильин
В Мордовии вынесли приговор юноше, разгромившему несколько автомобилей и укравшему из них деньги
Фото: МВД по Республике Мордовия

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В Мордовии суд вынес приговор 19-летнему молодому человеку, который разгромил на парковке несколько автомобилей и украл из них деньги и банковские карты. Об этом сообщает портал «PG13.ru». 

Инцидент произошёл летом 2021 года в городе Краснослободск. Парень выбил стёкла у автомобилей и забрал из них 3 тыс. рублей наличными и 4 банковские карты. 

Найти злоумышленника удалось благодаря камерам наружного видеонаблюдения. Молодой человек полностью признал свою вину. 

Суд приговорил его к 2 с половиной годам лишения свободы условно.

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