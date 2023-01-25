Среда, 25 января, 2023
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В мэрию Рязани пригласили должников, не заплативших более 6,5 миллионов рублей

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В среду, 25 января, в администрации Рязани состоялось первое в этом году заседание межведомственной комиссии по укреплению финансовой дисциплины физических и юридических лиц. Об этом сообщила пресс-служба мэрии.

Для общения с налоговиками, силовиками, руководителями структурных подразделений администрации Рязани пригласили 24 должника. В общей сложности они должны бюджету свыше 6,5 миллионов рублей.

Основная масса неплательщиков — собственники крупных земельных участков и недвижимости.

Часть приглашённых перед заседанием полностью либо частично погасили погасили долги. Собрано 617 тысяч рублей.

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