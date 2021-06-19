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Суббота, 19 июня, 2021
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В Минтруде разъяснили, могут ли уволить работника за отказ от вакцинации

7info7
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Глава Минтруда Антон Котяков рассказал, будут ли увольнять работников за отказ сделать прививку от COVID-19. Его слова приводит радио Sputnik.

По словам Котякова, на сегодняшний день в трудовом законодательстве не предусмотрено увольнение за отказ от вакцинации.

Напомним, в начале недели глава столичного Управления Роспотребнадзора Елена Андреева постановила до 15 июля вакцинировать в Москве 60% работников нескольких сфер. Это торговля, сфера услуг, общепит, транспорт, здравоохранение, ЖКХ, образование и культура.

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