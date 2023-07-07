В Минтрансе ответили, возобновят ли маршрут из Рязани в Домодедово

Автобусы из Рязани в аэропорт «Домодедово» запускать пока не будут. Официальный ответ Минтранса на вопрос о возобновлении автобусного маршрута опубликовал рязанец в комментариях на странице Павла Малкова ВКонтакте.

В документе говорится: в 2020 году перевозчик отменил маршрут из-за снижения пассажиропотока в связи с COVID-19. Также повлияло закрытие авиалиний южного направления.

Возобновить маршрут до аэропорта планируют тогда, когда возобновится авиасообщение с югом России и восстановится пассажиропоток. Сейчас добраться до транспортного хаба можно на аэроэкспрессе от московского Павелецкого вокзала.