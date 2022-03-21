В Минпромторге назвали долю отечественного производства на рынке лекарств

Доля отечественных лекарств в общем объеме продаж в 2021 году составила 61,2% в упаковках и 35,1% в рублях. Об этом «Известиям» сообщили в пресс-службе Минпромторга.

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Всего за прошлый год в России продали 5,2 млрд упаковок как российских, так и импортных лекарств на общую сумму 1,9 трлн рублей. Это на 6% меньше, чем в позапрошлом году, в количестве проданных упаковок, но на 12,3% больше в деньгах.

— Ключевыми поставщиками фармсырья для всего мира являются Индия и Китай. У России также есть возможность импортировать сырье из этих стран, — отметили в ведомстве.

Чтобы снизить импортозависимость, российские производители активно создают мощности по производству собственных субстанций, добавили там.

Так, только за прошедшие два года открылись сразу несколько площадок по производству фармацевтических субстанций в Москве, Санкт-Петербурге, Кургане и Братске.

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Подробнее о читайте в эксклюзивном материале «Известий»: Наша доля: в РФ полностью могут производить 50% жизненно важных лекарств