В Минприроды России отметили сложную паводковую обстановку в Рязанской области

Министерство природы России сообщило о сложной паводковой обстановке в 16 регионах страны. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в некоторых регионах ожидается уровень половодья выше нормы. Повышенное внимание уделено Мордовии, ЛНР, Забайкальскому краю, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Орловской, Оренбургской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Кемеровской и Липецкой областям.

В 59 населённых пунктов подтоплены 88 жилых домов, 1300 приусадебных участков, 70 низководных мостов и 18 участков автодорог.