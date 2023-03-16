Четверг, 16 марта, 2023
Татьяна Проводина

В Минприроды России отметили сложную паводковую обстановку в Рязанской области

На главнуюНовости Рязани
Image by wirestock on Freepik

Министерство природы России сообщило о сложной паводковой обстановке в 16 регионах страны. Об этом пишет ТАСС.

Как отмечается, в некоторых регионах ожидается уровень половодья выше нормы. Повышенное внимание уделено Мордовии, ЛНР, Забайкальскому краю, Ульяновской, Самарской, Саратовской, Пензенской, Воронежской, Курской, Орловской, Оренбургской, Тамбовской, Рязанской, Тульской, Кемеровской и Липецкой областям.

В 59 населённых пунктов подтоплены 88 жилых домов, 1300 приусадебных участков, 70 низководных мостов и 18 участков автодорог.

Подписывайтесь на нас: Новости, ЯндексДзенTelegram

spot_img
spot_img

Все права защищены. ©7info.ru. 2022.

Телефон: 8 (4912) 40-50-43.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

16+

Функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации