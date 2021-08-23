В Минобрнауки задумались над общероссийской системой учета грантов

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В России может появится система, которая объединит информацию о грантах, которые были получены на то или иное исследование. О создании такой базы задумались в министерстве науки и высшего образования, рассказал в интервью «Известиям» глава ведомства Валерий Фальков.
Он добавил, что в планах — консолидировать все средства на науку в стране в рамках одной новой программы научно-технологического развития, которая сейчас разрабатывается.
Отслеживание цепочки нужно для того, чтобы видеть, приводят ли те или иные исследования к практическому результату, или они задумывались ради научной статьи, пояснил он.
Подробнее читайте в эксклюзивном интервью «Известиям»: «Главная проблема российского образования — это мотивация»