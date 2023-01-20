Пятница, 20 января, 2023
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В Минобороны рассказали о подвиге белгородца Токаря во время спецоперации

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В Министерстве обороны сообщили о героическом поступке старшего сержанта Константина Токаря во время спецоперации, написал «Бел.Ру».

Житель Борисовского района отличился при уничтожении опорного пункта ВСУ, оказав артиллерийскую поддержку мотострелковым подразделениям.

«Константин оперативно развернул орудие на новой позиции и поразил район скопления военной техники и личного состава иностранных наемников», — отметили в ведомстве.

Военные похвалили Токаря за профессионализм, мужество и отвагу.

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