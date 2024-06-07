Пятница, 7 июня, 2024

В Милославском районе отремонтируют несколько участков дороги, ведущей к селу Липяги

Автор: 7info

Опубликовано

В рамках реализации национального проекта «Безопасные качественные дороги» в Милославском районе приступили к ремонту автодороги Милославское – Чернава – Липяги.

В нормативное состояние приведут несколько участков общей протяженностью более 11 км. Первый участок ремонта пролегает по улице Ленина в селе Чернава. Здесь расположены дом культуры, амбулатория и сельхозпредприятие. Второй участок ремонта начинается в нескольких километрах от села Бугровка и ведет до границы со Скопинским районом. Дорога связывает несколько населенных пунктов, и по ней пролегает школьный маршрут: дети из сел Липяги и Бугровка едут на занятия в школу, расположенную в селе Чернава.

В настоящее время на объекте ведутся работы по уширению дороги: по краю проезжей части специалисты подрядной организации устраивают слои из песка и щебня. Параллельно строители ремонтируют железобетонные мосты через реки Сухая Табола и Колодка. К концу июня подрядчик планирует приступить к регенерации основания дороги. После чего устроят несколько слоев дорожного покрытия, укрепят обочины, нанесут разметку, установят новые дорожные знаки.

Завершить работы на объекте планируется в октябре текущего года.

Напомним, что в этом году по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в нормативное состояние приведут более 25 км дорог, ведущих от райцентра к границе с Липецкой областью. Сейчас на объекте подрядчик продолжает работы по ремонту водопропускных труб, укреплению основания дороги и уширению проезжей части.

Всего за время реализации нацпроекта в Милославском районе в нормативное состояние привели более 46 км автодорог регионального и межмуниципального значения.

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