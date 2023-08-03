В Милославском районе отремонтируют дорогу к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского

По нацпроекту «Безопасные качественные дороги» в Милославском районе отремонтируют дорогу, ведущую к музею П.П. Семенова-Тян-Шанского.

Ремонт ведется на участке протяженностью 1,5 километра от пересечения с дорогой Милославское – Большое Подовечье – граница района до поворота на поселок Южный.

В планах – замена основания дороги, расширение проезжей части, вырубка прилегающих деревьев, укрепление обочин, нанесение разметки и установка новых дорожных знаков.

Все работы завершат в октябре, пишет пресс-служба правительства региона.