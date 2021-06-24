В Милославском районе директора предприятия обвиняют в совершении налогового преступления

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В Милославской районе гендиректор ЗАО «МУП» обвиняют в совершении налогового преступления. Об этом сообщила пресс-служба СУ СК РФ по Рязанской области.

По данным следствия, руководитель предприятия сокрыл денежные средства предприятия, за счёт которых должно производиться взыскание недоимки по налогам и сборам. С октября 2019 года по февраль 2020 года он осуществил платежи на сумму более 4 миллионов рублей, минуя расчетный счет.

Уголовное дело возбуждено на основании материалов налоговой службы и полиции. В ходе расследования дела обвиняемый погасил недоимку в размере почти 2,5 млн руб.

Следствием собрана достаточная доказательственная база, в связи с чем дело с утвержденным обвинительным заключением направлено в суд для рассмотрения по существу.