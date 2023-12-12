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В Михайловском районе в ДТП с участием фуры погибла женщина

7info
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11 декабря в Михайловском районе Рязанской области на трассе Р-22 «Каспий» произошла авария, в которой погибла женщина. Подробности сообщила пресс-служба регионального УМВД.

56-летняя жительница Мичуринска за рулём «Лады Ларгус» не справилась с управлением, столкнулась с грузовиком «ДАФ» и с попутным автомобилем «Лада Калина» 29-летнего водителя.

В результате столкновения «ДАФ» выехал на встречную полосу и столкнулся с грузовиком «Мерседес Бенц».

Водитель «Лады Ларгус» скончалась на месте.

Сотрудники Госавтоинспекции проводят проверку.

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