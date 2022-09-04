В Михайловском районе три человека погибли в ДТП с КамАЗом и грузовиком Volvo

В Михайловском районе Рязанской области жертвами автокатастрофы стали три человека. ДТП произошло 4 сентября около 6 часов вечера на 228-ом километре трассы Р-22 Москва — Астрахань.

Подробности сообщили в пресс-службе УМВД по Рязанской области. Водитель Ford Focus столкнулся с грузовиком Volvo и КамАЗом, который двигался в попутном с Ford направлении.

На месте происшествия погибли водитель и два пассажира легковушки. На месте автокатастрофы работают сотрудники ДПС.

Движение не перекрывалось. Ведётся проверка, выясняются обстоятельства случившегося.