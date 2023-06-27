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В Михайловском районе простились с погибшим во время СВО ефрейтором Воякиным

7info
Фото: vk.com/mihailovtv

В понедельник, 26 июня, в Михайловском районе Рязанской области простились с погибшим во время проведения специальной военной операции ефрейтором Александром Александровичем Воякиным. Подробности сообщает «Михайлов ТВ».

Воякин погиб 21 июня во время боя в населённом пункте Малая Лепетиха Херсонской области. Церемония прощания с погибшим прошла с соблюдением воинских почестей.

Проводить в последний путь земляка пришли представители правительства Рязанской области, глава администрации района Евгений Сидоров, военком, родственники и близкие погибшего.

Александр — уроженец Киргизской ССР. Парень из многодетной семьи учился в Маковской школе Михайловского района. Закончил ПТУ 25 по специальности тракторист. Срочную службу прошёл в десантных войсках.

Воякин погиб в возрасте 42 лет.

В Михайловском районе простились с погибшим во время СВО ефрейтором Воякиным
Фото: vk.com/mihailovtv

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