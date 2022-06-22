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Среда, 22 июня, 2022

В Михайлове зафиксировали сброс загрязнённых сточных вод в Проню

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В Михайлове зафиксировали сброс загрязнённых сточных вод в Проню

Изображение Anja🤗#helpinghands #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнённых сточных вод в Проню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что загрязнённые сточные воды были сброшены в реку с очистных сооружений в городе Михайлове. Сооружения эксплуатирует одно из местных предприятий.

Чтобы добиться устранения нарушений, надзорный орган обратился в суд. Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены.

На предприятие возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сбрасываемых с очистных сооружений стоков в водный объект.

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