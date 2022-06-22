В Михайлове зафиксировали сброс загрязнённых сточных вод в Проню

Рязанская межрайонная природоохранная прокуратура провела проверку по факту загрязнённых сточных вод в Проню. Об этом сообщили в пресс-службе ведомства.

Установлено, что загрязнённые сточные воды были сброшены в реку с очистных сооружений в городе Михайлове. Сооружения эксплуатирует одно из местных предприятий.

Чтобы добиться устранения нарушений, надзорный орган обратился в суд. Решением суда требования природоохранного прокурора удовлетворены.

На предприятие возложена обязанность обеспечить нормативную очистку сбрасываемых с очистных сооружений стоков в водный объект.