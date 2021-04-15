В Михайлове перевернулся пьяный 27-летний мотоциклист

В среду, 14 апреля, в Михайлове перевернулся пьяный мотоциклист. Мужчина получил травмы. Об этом сообщает пресс-служба УМВД по Рязанской области.
Авария произошла примерно в 00:50 возле дома №75 по улице Пролетарская. По предварительной информации, 27-летний местный житель на мотоцикле «GX-R» не выбрал безопасную скорость движения. Из-за этого мужчина не справился с управлением, съехал с дороги и перевернулся.
К тому же, мотоцикл не был зарегистрирован и застрахован в установленном порядке. Мужчина передвигался на транспорте без шлема и прав. Против водителя составили ряд административных протоколов за «Управление ТС в состоянии опьянения» (штраф 30 000 рублей и лишение права управления на 1,5 — 2 года), «Управление ТС без прав» (штраф до 15 000 рублей), «Управление без мотошлема» (штраф 1 000 рублей), » Управление незарегистрированным ТС» (штраф до 800 рублей).