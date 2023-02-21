В Михайлове открыли памятную доску в честь погибшего в зоне СВО Сергея Курганова

20 февраля во 2-й Октябрьской школе города Михайлова открыли памятную доску в честь выпускника. Сергей Курганов героически погиб 25 июля 2022 года, выполняя воинский долг в ходе спецоперации. Сергея Валерьевича наградили орденом Мужества (посмертно).

Мероприятие пришло с участием родных Сергея, представителей районной власти, военкома города Михайлова, Михайловского и Захаровского районов и учеников школы, – пишет издательство «Пресса».

Памятную доску открыли юнармейцы отряда «Спартак». В память обо всех павших героях объявили минуту молчания. К доске Сергея Курганова возложили цветы в знак памяти, уважения и преклонения перед подвигом.

Сергей Курганов с детства мечтал стать военным. После окончания 11 класса служил в армии, в легендарной четвёртой Кантемировской танковой дивизии. Отслужив срочную службу, вернулся домой, женился, в семье Кургановых появились двое детей.

С самого начала специальной военной операции Сергей решил, что он должен быть там, и пошёл защищать интересы свей Родины. В одном из боёв его жизнь оборвалась.