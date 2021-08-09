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Понедельник, 9 августа, 2021
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В Михайлове 57-летний мужчина пытался украсть газовый котел и радиаторы из сгоревшего дома

Елена Лобанова
В Михайлове 57-летний мужчина пытался украсть газовый котел и радиаторы из сгоревшего дома
Изображение Anja🤗#helpinghands#stayathome #solidarity#stays healthy🙏 с сайта Pixabay
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В Михайлове 57-летний мужчина пытался украсть газовый котел и радиаторы из сгоревшего дома. Преступление успели предотвратить полицейские. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД. 

Рано утром оперативники решили проехать по нескольким улицам города, чтобы посмотреть, как обстоят дела с несколькими домами, пострадавшими от пожара. Полицейские предположили, что обгоревшие здания могут заинтересовать воров. 

Возле одного из домов правоохранители заметили странного мужчину. Он грузил в багажник радиаторы системы отопления. Подозреваемый насторожился, когда увидел полицейских. Те, в свою очередь, начали опрашивать ранее судимого за хищения из жилых домов 57-летнего мужчину. 

Параллельно с этим на место вызвали хозяев дома. Они осмотрели помещение и рассказали, что кто-то выбил входную дверь, демонтировал газовый котел и четыре радиатора системы отопления. Именно эти предметы и были обнаружены в багажнике автомобиля рецидивиста. Злоумышленника задержали. Похищенное изъяли.

Выяснилось, что 57-летний мужчина был знаком с хозяевами дома. Он знал о пожаре и ремонте. Рано утром он проник в жилище, чтобы украсть ценные объекты. 

В отношении злоумышленника возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.158 УК РФ (Кража). Ему грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 5 лет.

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