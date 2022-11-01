Вторник, 1 ноября, 2022
Татьяна Проводина

В МФЦ Рязанской области временно приостановлены приём и выдача документов по госуслугам Росреестра

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С 1 по 6 ноября 2022 года в МФЦ Рязанской области приостановлены приём и выдача документов по государственным услугам Росреестра. Об этом сообщает региональное минэкономразвития.

В Управлении Росреестра по Рязанской области объяснили приостановку плановыми техническими работами для повышения безопасности, качества и стабильности работы электронных сервисов, – говорится на сайте областного правительства.

Консультации по услугам Росреестра будут проводить в обычном режиме в офисах МФЦ. Дополнительную информацию можно узнать по телефону контакт-центра МФЦ 8 (4912) 55-50-55.

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