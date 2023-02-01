В МФЦ Рязанской области начали принимать заявления на предоставление кредитных каникул для мобилизованных

С 1 февраля в центрах «Мои документы» Рязанской области стартовал приём заявлений на получение услуги Микрокредитной компании – Рязанский областной фонд поддержки малого предпринимательства: «Предоставление кредитных каникул по микрозаймам».

Малые и средние предприниматели, которые были призваны на военную службу по мобилизации, могут подать заявление на приостановление исполнения обязательств по договору займа на срок мобилизации, увеличенный на 90 дней. Речь идёт о договоре с Микрокредитной компанией.

Услугу могут получить физлица, зарегистрированные как ИП, юрлица и их представители, по адресам:

Советский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» г. Рязань, ул. Почтовая, д. 61;

Октябрьский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» г. Рязань, ул. Новоселов, д. 33, к2;

Железнодорожный ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» г. Рязань, ул. Каширина, д. 1;

Московский ТО ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» г. Рязань, ул. Крупской, д. 14, к2;

ТОСП №6 в г. Рязани г. Рязань, ул. Каширина, стр. 1Б;

ТОСП №1 в г. Рязани г. Рязань, ул. Первомайский проспект, д.18 (ПАО Сбербанк России);

ТОСП №3 в г. Рязани г. Рязань, ул. Есенина, д.82/26 (ПАО Прио-Внешторгбанк);

ТОСП – Центр оказания услуг для бизнеса на базе дополнительного офиса «Касимовского отделения» Прио-Внешторгбанка (ПАО) г. Касимов, ул. Горького, д.1 (ПАО Прио-Внешторгбанк).

Дополнительные сведения по услуге можно узнать по телефону единого контакт-центра ГБУ РО «МФЦ Рязанской области» 8 800 11 000 11 (бесплатный) и +7 (4912) 55-50-55.