В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам профилактические акции проходят в Рязанской области



В Международный день привлечения внимания к железнодорожным переездам, который в этом году приходится на 15 июня, в Рязанской области на 8 переездах с интенсивным движением автотранспорта железнодорожники напомнили водителям о необходимости быть предельно внимательными и аккуратными при пересечении железнодорожных путей. В акции также приняли участие сотрудники ГИБДД, местных администраций и транспортных предприятий. Работники МЖД вручили около 600 памяток участникам дорожного движения.

С начала года в Рязанской области в границах МЖД произошло 1 ДТП на переезде. За аналогичный период прошлого года подобных случаев не зарегистрировано.

Большое внимание на Московской железной дороге уделяется техническому состоянию переездов. С начала года проведен текущий ремонт на 9 переездах. Всего в 2023 году в Рязанской области железнодорожники отремонтируют 18 переездов. Кроме того, на 4 железнодорожных переездах предусмотрена замена резинокордового покрытия.