В Международный день чистого воздуха нефтяники рассказали о своих экологических проектах

7 сентября – Международный день чистого воздуха, его главная задача – привлечь внимание общественного к проблеме воздействия на атмосферу. В этом году ключевая тема праздника «Воздух, которым мы дышим», что подчеркивает необходимость международного и регионального сотрудничества для выработки и применению механизмов по сохранению чистоты атмосферы. Неотъемлемая часть корпоративной культуры НК «Роснефть» – ответственное отношение к окружающей среде. Дочернее предприятие «Роснефти» Рязанская нефтеперерабатывающая компания рассказала о своих экологических проектах.

Нефтезавод в вопросах охраны окружающей среды реализует комплекс мероприятий. Это и проекты по реконструкции и модернизации производственных мощностей с использованием экологичных технологий, и проведение собственных экоакций, и участие в общегородских субботниках. Большое внимание сотрудники Рязанской НПК уделяют экопросветительской работе: общаются со школьниками, поддерживают экологический экспедиции клуба «Хозяин мещеры». Ещё одно направление работы – поддержка Окского биосферного заповедника в рамках благотворительной работы.

Своё производство завод ведёт согласно установленным в России нормативам. Соблюдение нормативов подтверждается результатами производственного экологического контроля, который нефтезавод проводит как собственными силами, так и с привлечением специалистов. Результаты контроля на регулярной основе передаются в государственные органы по охране окружающей среды и экологии.

В этом году Рязанская НПК в рамках Всемирного дня охраны окружающей среды провела акцию по сбору старых автомобильных шин. Собранные на территории Южного промузла шины отправили на утилизацию. В итоге вывезено более 20 кубометров отходов. Первым в Рязанской области нефтезавод начал применять технологию переработки строительных отходов для вторичного использования. На территории предприятия налажен раздельный сбор отходов. Отдельно друг от друга производится сбор бумаги, картона, полиэтилена, стекла, железобетонных изделий, металлолома. Собранные отходы отправляются на утилизацию.

Одним из важных направлений деятельности НК «Роснефть» является сокращение выбросов в атмосферный воздух. В рамках этой работы Рязанская НПК ведёт круглосуточный контроль за состоянием объектов окружающей среды. Помощь в этом оказывает экологическая лаборатория предприятия. Ежедневно лаборатория с помощью высокоточного измерительного оборудования выполняет 140 анализов качества атмосферного воздуха, 200 анализов качества природной и сточной воды. Также проводится. В составе экологической лаборатории действуют два передвижных экологических поста для контроля атмосферного воздуха и одна передвижная лаборатория для отбора и доставки проб воды и почвы.

Ещё одно направление работы Роснефти – сохранение и восстановление природных ресурсов, в том числе лесов. Компания и её дочерние предприятия по итогам 2021 года высадили около 9,3 млн саженцев деревьев различных пород в регионах присутствия. Работники Рязанской НПК в сентябре этого года высадили именную аллею. Она появилась в самом густонаселённом районе Рязани – Дашково-Песочне. Теперь там зеленеют 130 молодых тополей. Акция была приурочена ко Дню нефтяника и стала очередным вкладом Рязанской НПК в развитие родного города и повышение комфорта для жителей. В мае в рамках Всероссийской акции «Зеленая весна – 2022» работники РНПК высадили в городе 270 саженцев тополя пирамидального, липы широколистной и сирени.

Отметим, что НК «Роснефть» более 10 лет входит в Глобальный договор ООН, в 2018 году подтвердила приверженность 17 целям ООН в области устойчивого развития. Борьба с изменением климата – одна из приоритетных целей «Роснефти». В конце прошлого года руководство компании одобрило стратегию «Роснефть-2030: надежная энергия и глобальный энергетический переход», основой которой стала цель по достижению углеродной нейтральности к 2050 году по областям охвата 1 и 2. Это удастся сделать благодаря реализации ряда стратегических экологических инициатив. Среди них – значительное сокращение выбросов парниковых газов, достижение нулевого рутинного сжигания попутного нефтяного газа и снижение интенсивности выбросов метана до значения менее 0,2% к 2030 году, постепенный перевод собственного транспорта Компании на низкоуглеродные виды топлива и др. За несколько лет Роснефть инвестировала более 200 млрд рублей в повышение экологичности производства и минимизацию воздействия на окружающую среду. Сумма «зеленых» инвестиций в 2021 году достигла 55 млрд руб.