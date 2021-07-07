В мэрии Рязани опровергли информацию об учителе, заклеивавшем рот ученику

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В рязанской мэрии не подтвердили индицент, произошедший в школе №75. Ранее сообщалось, что там учительница заклеивала рот скотчем младшекласснику.

Такое заявление сделала рязанка в социальных сетях. По ее словам, одна из учительниц заклеила рот ее ребенку скотчем. Женщина попросила администрацию разобраться в произошедшем, так как перевести в другой класс школьника нельзя из-за отсутствия мест.

Однако в управлении образования опровергли данную информацию. В мэрии рассказали, что предоставленные факты не подтвердились.

— Однако администрации школы рекомендовали в новом учебном году взять на контроль деятельность учителя, преподающего в классе, — говорится в сообщении.