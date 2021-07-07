В мэрии Рязани опровергли информацию об учителе, заклеивавшем рот ученику

В рязанской мэрии не подтвердили индицент, произошедший в школе №75. Ранее сообщалось, что там учительница заклеивала рот скотчем младшекласснику.
Такое заявление сделала рязанка в социальных сетях. По ее словам, одна из учительниц заклеила рот ее ребенку скотчем. Женщина попросила администрацию разобраться в произошедшем, так как перевести в другой класс школьника нельзя из-за отсутствия мест.
Однако в управлении образования опровергли данную информацию. В мэрии рассказали, что предоставленные факты не подтвердились.