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Среда, 7 июля, 2021
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В мэрии Рязани опровергли информацию об учителе, заклеивавшем рот ученику

Елена Лобанова
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В рязанской мэрии не подтвердили индицент, произошедший в школе №75. Ранее сообщалось, что там учительница заклеивала рот скотчем младшекласснику.

Такое заявление сделала рязанка в социальных сетях. По ее словам, одна из учительниц заклеила рот ее ребенку скотчем. Женщина попросила администрацию разобраться в произошедшем, так как перевести в другой класс школьника нельзя из-за отсутствия мест.

Однако в управлении образования опровергли данную информацию. В мэрии рассказали, что предоставленные факты не подтвердились.

— Однако администрации школы рекомендовали в новом учебном году взять на контроль деятельность учителя, преподающего в классе, — говорится в сообщении.

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