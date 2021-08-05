В мэрии Рязани назвали причину пробок в городе

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В мэрии Рязани ответили на вопрос, почему в городе часто возникают пробки. Объяснение дали в проекте программы комплексного развития транспортной инфраструктуры Рязани.

В управлении транспорта отметили, что на пробки влияют загрузка дорог, интенсивность, скорость и плотность движения. В часы пик и зимнее время эти параметры значительно ухудшаются.

Максимальная заполняемость транспорта наблюдается с 07:00 до 08:00 и с 17:00 до 19:00 на улицах Ленина, Новой, Касимовском шоссе, Грибоедова, Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Интернациональной, Бирюзова, а также на Московском шоссе и Первомайском проспекте.

При этом в мэрии отметили, что строительство северного обхода значительно уменьшило нагрузку на Московское шоссе.

Кроме того, пропускная способность Московского шоссе, Первомайского проспекта, улиц Гагарина, Дзержинского, Циолковского, Ленина, Есенина, Каширина, Новоселов, Зубковой, Советской Армии, Интернациональной, Бирюзова не соответствует современной интенсивности движения на них. На пробки значительно влияют и ремонтные работы.

К тому же, время простоя в заторах будет увеличиваться пропорционально темпам прироста количества автомобилей.