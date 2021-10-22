В массовом ДТП в Кораблинском районе пострадали четыре человека

В результате массового ДТП на выезде из села Незнаново Кораблинского района пострадали четыре человека. Подробности сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

В четверг, 21 октября, в 19.00 в сторону Рязани ехал автомобиль «Мазда 3» под управлением 32-летнего жителя Рязанской области, за ним следовал «Хендай Акцент» под управлением 57-летнего жителя Саратовской области. Навстречу этим машинам двигался трактор-погрузчик JCB531-60AG, под управлением 27-летнего местного жителя. За трактором двигалась «Лада Калина», под управлением 38-летнего водителя.

На 75-м километре автодороги Рязань — Ряжск «Калина» столкнулась с «Маздой», после чего врезалась в «Хёндай». Последний после удара оказался в кювете, а выбитый задний мост «Лады» отлетел в трактор.

Травмы в аварии получили водители «Лады» и «Хёндая», 27-летняя пассажирка «Мазда 3» и 57-летняя пассажирка автомобиля «Хёндай Акцент».

Обстоятельства ДТП устанавливаются.