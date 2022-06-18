В массовом ДТП у рязанского гипермаркета «Глобус» пострадали два человека

Вечером в пятницу, 17 июня, возле рязанского гипермаркета «Глобус» столкнулись автомобили ВАЗ 2101, Киа Рио и Фольксваген Поло, пострадали два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным полиции, в результате ДТП 48-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

Водителя ВАЗ проверяют на состояние алкогольного опьянения, у него взята кровь для проведения химико-токсикологического исследования.

По факту ДТП полицией проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются