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Суббота, 18 июня, 2022

В массовом ДТП у рязанского гипермаркета «Глобус» пострадали два человека

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Александр Ильин

В массовом ДТП у рязанского гипермаркета «Глобус» пострадали два человека

Вечером в пятницу, 17 июня, возле рязанского гипермаркета «Глобус» столкнулись автомобили ВАЗ 2101, Киа Рио и Фольксваген Поло, пострадали два человека, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции региона.

По данным полиции, в результате ДТП 48-летний водитель и 44-летняя пассажирка ВАЗ 2101 получили травмы. Им потребовалась помощь медиков.

Водителя ВАЗ проверяют на состояние алкогольного опьянения, у него взята кровь для проведения химико-токсикологического исследования.

По факту ДТП полицией проводится проверка, обстоятельства происшествия уточняются

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