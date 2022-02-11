В массовом ДТП со скорой в Дашково-Песочне пострадал 22-летний водитель ВАЗа

В массовой аварии с участием автомобиля скорой помощи, которая случилась утром 10 февраля на пересечении улиц Новосёлов и Советской Армии, пострадал 22-летний водитель ВАЗ-2115, сообщает пресс-служба УМВД России по Рязанской области.

По данным полиции, 22-летний рязанец не уступил дорогу скорой, двигающейся с включенным световым и звуковым специальным сигналом под управлением 56-летнего мужчины.

От столкновения автомобиль ВАЗ-2115 отбросило на припаркованный Škoda Fabia под управлением 22-летней девушки.

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В результате ДТП водителю отечественного авто потребовалась помощь медиков.

Напомним, момент аварии попал на видео.