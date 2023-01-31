В массовом ДТП на улице Интернациональной в Липецке пострадали три человека

В ДТП с тремя автомобилями на улице Интернациональной в Липецке пострадали три человека. Подробности случившегося сообщила пресс-служба регионального УГИБДД.

Авария случилась в понедельник, 30 января, в 11-м часу. Произошло столкновение автомобилей «Киа» под управлением 33-летнего водителя, «Пежо» с 34-летней женщиной за рулем и ГАЗ с 58-летним водителем.

Травмы получили водитель «Киа», а также пассажиру других машин — 51-летняя женщина и 69-летний мужчина.

Ещё одно ДТП случилось на проспекте Победы. 46-летний водитель «Мицубиси» получил травмы после столкновения с «Ладой Грантой», которой управляла 35-летняя женщина. После оказания медицинской помощи пострадавшего отпустили домой.