В массовом ДТП на трассе М5 в Рязани погиб 68-летний Москвич

68-летний москвич погиб в массовом ДТП, которое произошло в черте Рязани 5 сентября.

Трагедия случилась приблизительно в 11.45 на 201-м километре автодороги М5. Житель Москвы за рулём Форд Эскейп, по предварительной информации, столкнулся с Ладой Ларгус и ГАЗелью.

В пресс-службе Управления МВД России по Рязанской области уточнили, что водитель Форд Эскейп от полученных травм скончался на месте. Также в ДТП есть пострадавший, медики оказали ему необходимую помощь.

Подробности произошедшего уточняются.