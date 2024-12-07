В Магнитогорске поймали маньяка, который ссорился с супругой и шел насиловать женщин

Полицейские задержали жителя Магнитогорска, которого обвиняют в серии изнасилований, пишет телеграм-канал «Плохие новости».
Злоумышленник орудовал с 2016 по 2018 год, им оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Его жертвами стали семь женщин.
Маньяк караулил жертв рано утром на лестничных клетках. Когда женщины выходили из квартиры, он связывал их и совершал над ними насильственные действия.
Егорова долго не могли поймать, так как он орудовал в балаклаве. Сделать это удалось благодаря ДНК-экспертизе.