Суббота, 7 декабря, 2024
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В Магнитогорске поймали маньяка, который ссорился с супругой и шел насиловать женщин

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Полицейские задержали жителя Магнитогорска, которого обвиняют в серии изнасилований, пишет телеграм-канал «Плохие новости».

Злоумышленник орудовал с 2016 по 2018 год, им оказался 51-летний бизнесмен Александр Егоров. Его жертвами стали семь женщин.

«Мужчина ссорился с супругой из-за интима и шел насиловать женщин», – говорится в публикации.

Маньяк караулил жертв рано утром на лестничных клетках. Когда женщины выходили из квартиры, он связывал их и совершал над ними насильственные действия. 

Егорова долго не могли поймать, так как он орудовал в балаклаве. Сделать это удалось благодаря ДНК-экспертизе.

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