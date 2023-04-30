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Воскресенье, 30 апреля, 2023

В мае в Рязани пройдёт VI гастрономический фестиваль

Изображение от senivpetro на Freepik
Изображение от senivpetro на Freepik

В течение мая в Рязани будет проходить VI гастрономический фестиваль «Кухня Рязанского края». Подробности сообщает группа Туризм и отдых в Рязанской области ВКонтакте.

Шеф-повара местных ресторанов, пабов и кафе представят новое прочтение локальных продуктов — рыбы, мяса, овощей и трав.

«Как всегда, будет интересно, неожиданно и очень вкусно! Это шанс попробовать современную, новую русскую кухню в самом высоком исполнении», – говорится в публикации.

Каждый ресторан-участник презентует особый гастрономический сет из региональных продуктов по фиксированной стоимости – холодная и горячая закуски, первое блюдо, горячее с гарниром и десерт.

Цена за 5 блюд будет одинаковой везде — 1490 рублей.

В 2023 году список участников больше, чем в прошлом. Открыть для себя новые вкусы можно будет в ресторане «Буфетъ», кафе «Графин», сети заведений «Старый мельник», стейк-хаусе «Сова», гастробаре «Есть», «Елки», «Разговоры», «Ходят слухи», в пабе «Бристоль», в ресторанах «Пламя и вино», «Reazione Di Maillard», «Рассказов», трактире «Белый», «Боровнице».

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