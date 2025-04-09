В мае пособия на детей рязанцам перечислят иначе: что известно

Из-за майских праздников изменится график перечисления детских пособий через банки. Изменения касаются следующих мер социальной поддержки:

ежемесячная выплата в связи с рождением (или усыновлением) первого ребёнка,

ежемесячное пособие на рождение и воспитание ребёнка,

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пособие по уходу за ребёнком,

пособие на ребёнка военнослужащего, проходящего службу по призыву.

— Эти выплаты поступят досрочно — 30 апреля. Обычно они перечисляются 3-го числа каждого месяца. Это единая дата, в которую переводятся большинство детских пособий за предыдущий месяц. В связи с праздниками выплаты перенесли на более раннюю дату, — пояснила юрист Елена Кузнецова.

Напомним, в 2025 году майские праздники продлятся с 1 по 4 мая и с 8 по 11 мая.

В Социальном фонде России сообщили, что размер ежемесячного пособия зависит от дохода семьи. Базовая сумма составляет 50% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе. Если среднедушевой доход семьи ниже прожиточного минимума, сумма выплаты может быть увеличена до 75%. При ещё более низком доходе — до 100% от прожиточного минимума на ребёнка в регионе.

— Если в семье несколько детей в возрасте от 0 до 17 лет, единое пособие выплачивается на каждого ребёнка до достижения им 17 лет. Оно назначается на один год, после чего его можно продлить, подав заявление, — пояснили в СФР.

Также возможно одновременно получать единое пособие и выплаты из материнского капитала на детей до трёх лет. Это право имеют семьи, где ребёнку ещё нет трёх лет, семья получает единое пособие, а среднедушевой доход остаётся ниже двух прожиточных минимумов. В этом случае можно обратиться за дополнительной выплатой из маткапитала.

— Кстати, с прошлого года родители в отпуске по уходу за ребёнком могут работать и при этом не теряют право на выплаты. Например, если мама не работала и не получает декретных, отец может взять отпуск по уходу за ребёнком у своего работодателя и получать пособие. После этого он может сразу выйти на работу, а выплаты продолжат начисляться, — добавила Елена Кузнецова.

С 1 апреля 2025 года социальные пенсии были проиндексированы на 14,75%. Это повышение касается детей-инвалидов, а также детей, получающих пенсию по потере кормильца, если у умершего родителя не было страхового стажа.