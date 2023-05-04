В мае «М5 Молл» подготовил для маленьких рязанцев и их родителей несколько программ

В мае рязанский ТРЦ «М5 Молл» приглашает юных гостей и их родителей на познавательные программы с творческими занятиями, танцами, конкурсами и нескучными шоу.

6 мая (суббота). «М5 Молл» приглашает юных гостей в загадочный мир академии Невермор. Дети познакомятся с учениками знаменитой школы экстрасенсов, которые приоткроют для новичков тайны волшебства. В программе детской субботы обязательно будет веселое шоу с творческим мастер-классом.

Начало праздника в 14:30.

Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

9 мая (вторник). В праздничный день в «М5 Молл» будут звучать песни Великой Победы. Их споет детский хор. Гости ТРЦ услышат самые известные произведения о любви к Родине и дому, песни, которые помогали людям в дни испытаний оставаться стойкими и приближать мир. Для маленьких гостей «М5 Молл» в этот день пройдет творческое занятие по оригами, на котором дети сделают письма-треугольники – прообраз легендарных «весточек» фронтовой полевой почты. А также каждый гость центра вне зависимости от возраста сможет попробовать свои силы в игротеке – гигантских настольных играх, расположенных в зоне Трёх фонтанов (фудкорт).

13 мая (суббота). Сказочные героини Русалочка и Ариэль станут для маленьких гостей ТРЦ проводниками в фантастический «Подводный мир». В этот же день ребят ждет мастер-класс по рисованию на воде и шоу с гигантскими мыльными пузырями.

Начало праздника в 14:30.

Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

20 мая (суббота). Детей приглашают на «Вечеринку ЛОЛ». ЛОЛ—яркие и озорные куклы, которые не дадут заскучать и научат танцевать зажигательные танцы даже тех, кто никогда не был на танцполе. А чтобы маленьким гостям было еще веселее, каждому перед вечеринкой нанесут на руки яркие тату из блесток. Закончится субботняя «Вечеринка ЛОЛ» разноцветным конфетти-шоу.

Начало в 14:30.

Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт) «М5 Молл».

27 мая (суббота). Ребята пройдут несколько увлекательных челленджей от любимчика детей блоггера-миллионника Влада Бумаги. А на мастер-классе участники создадут из подготовленных материалов собственные игрушки-слаймы. Завершится субботний день с колбами и мензурками на познавательном химическим шоу.

Начало праздника в 14:30.

Место встречи: зона Трех фонтанов (фудкорт).

Вход на все мероприятия свободный.

Возрастное ограничение 6+