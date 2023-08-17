В «Лучезарном» открылась 48-я смена активистов «Пламенный»

На базе молодежного центра «Лучезарный» открылась смена областного актива детских общественных объединений «Пламенный 48».

В смене примут участие 256 школьников Рязанской области. Для них запланирована насыщенная программа: мастер-классы по лидерству, спорту, творчеству и саморазвитию, факультативы по литературе, актерскому мастерству, музыке, а также творческие мероприятия, интеллектуальные игры и площадки для коллективной работы.

Кроме этого, для детей и подростков в лагере пройдут тематические дни: бизнес-день, день медиа и СМИ, русский день.

Организаторами смены стали комитет по делам молодежи Рязанской области, региональное министерство образования и АНО «Объединение педагогических отрядов Рязанской области», сообщает сайт областного правительства.