В Люберцах две женщины погибли на пешеходном переходе

В Люберцах легковушка сбила на пешеходном переходе трёх человек, две женщины скончались.

Видео инцидента опубликовал Telegram канал 112.

В сообщении сказано, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трёх пешеходов.

Двух женщин 45 и 46 лет экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако врачам не удалось их спасти. 14-летняя девочка после осмотра медиков находится на амбулаторном лечении.

Ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области.