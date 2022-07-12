В Люберцах две женщины погибли на пешеходном переходе

В Люберцах легковушка сбила на пешеходном переходе трёх человек, две женщины скончались.
Видео инцидента опубликовал Telegram канал 112.
В сообщении сказано, что водитель каршеринга выехал на встречную полосу и сбил трёх пешеходов.
Двух женщин 45 и 46 лет экстренно госпитализировали с тяжёлыми травмами, однако врачам не удалось их спасти. 14-летняя девочка после осмотра медиков находится на амбулаторном лечении.
Ход и результаты расследования возбуждённого уголовного дела находятся на контроле прокуратуры Подмосковья. Об этом сообщает прокуратура Московской области.