В Липецкой области три автомобиля вылетели в кювет за сутки

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За сутки в Липецкой области три автомобиля вылетели в кювет. ДТП произошло в Становлянском и Лебедянском районах. Об этом сообщает пресс-служба регионального УМВД.

Два происшествия произошли в Становлянском районе на трассе М-4 «Дон». Сначала в 12:20 19-летний парень на ВАЗ-21093 вылетел в кювет. В аварии пострадал водитель и его пассажир-ровесник.

Другое случилось в 18:14. 30-летний мужчина за рулем Porsche Cayenne также съехал в кювет. Мужчину с различными травмами госпитализировали в Елецкую больницу.

В Лебедянском же районе 47-летний мужчина на «пятерке» вылетел в кювет в 19:00. Автомобиль даже перевернулся. Водитель получил травмы.