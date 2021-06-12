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Суббота, 12 июня, 2021
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В Липецкой области орудуют малолетние преступники

Никита Брыкин
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Возбуждены уголовные дела против несовершеннолетних липчан, которые преступили закон, пишет портал «Город 48».

Один из инцидентов произошел 31 мая на улице Первомайской в Липецке. Там юноша отобрал у 40-летней женщины телефон. Выяснилось, что она хотела вызвать такси, чтобы доехать домой, и попросила о помощи проходящего парня. В итоге он взял мобильник и убежал. Ему грозит до четырех лет лишение свободы.

В Усмани преступление совершил парень, который обманул 40-летнюю жительницу Рязани.

Женщина хотела купить спортивный костюм через соцсети. Для этого она отправила на банковскую карту злоумышленнику три тысячи рублей. Жертва осталась ни с чем. Юноше грозит до двух лет лишения свободы.

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