В Липецкой области опрокинулась машина и превратилась в груду металла

Утром в пятницу, 9 апреля, на трассе «Стебаево – Задонск – Долгоруков» в Задонском районе произошла серьезная авария, пишет портал «Город 48».

В пресс-службе УМВД России по Липецкой области уточнили, что 32-летний водитель автомобиля «Mitsubishi» не справился с управлением. В результате транспортное средство опрокинулось.

Как стало известно, 54-летняя пассажирка иномарки получила травмы.

«Женщина была госпитализирована», – подчеркнули в ведомстве.

В Сети появилась фотография с места событий. Судя по всему, машина восстановлению не подлежит.