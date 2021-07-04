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Воскресенье, 4 июля, 2021
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В Липецке запретили строительство двух домов

Никита Брыкин
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Региональное управление строительства и архитектуры отклонило проекты строительства двух жилых домов в Липецке, пишет портал «Город 48».

Речь идет о малоэтажном многоквартирном доме на улице Перова. Причиной этому стали возражения соседей и противоречия действующим нормативам.

Также ведомство отклонило проект использования участка земли на улице Волгоградской, где также хотели построить дом.

Дело в том, что участок расположен в зоне линии электропередач, а проект противоречит предполагаемому использованию территории.

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