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Вторник, 15 июня, 2021
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В Липецке загорелся ТРЦ

7info7
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В Липецке произошёл пожар в ТРЦ. Возгорание случилось в 1:30 ночи.

На тушение объекта, расположенного на улице Студёновской выехало 9 пожарных расчётов.

Благодаря слаженной работе спасателей огонь удалось быстро локализовать. По предварительной информации причиной пожара стало замыкание проводки.

Повреждён небольшой участок здания и утеплитель водяного котла, — пишет gorod48.

В комментариях люди высказываются о том, что быстро потушить пожар помогло, в том числе, ночное время возгорания. В ТЦ не было людей и не пришлось проводить эвакуацию.

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