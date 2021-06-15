В Липецке загорелся ТРЦ

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В Липецке произошёл пожар в ТРЦ. Возгорание случилось в 1:30 ночи.

На тушение объекта, расположенного на улице Студёновской выехало 9 пожарных расчётов.

Благодаря слаженной работе спасателей огонь удалось быстро локализовать. По предварительной информации причиной пожара стало замыкание проводки.

Повреждён небольшой участок здания и утеплитель водяного котла, — пишет gorod48.

В комментариях люди высказываются о том, что быстро потушить пожар помогло, в том числе, ночное время возгорания. В ТЦ не было людей и не пришлось проводить эвакуацию.