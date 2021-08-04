В Липецке зафиксировали превышение ПДК по сероводороду

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В Липецке специалисты Росгидромета зафиксировали превышение ПДК по сероводороду. Результаты мониторинга направили в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Об этом сообщает LipetskMedia.

С 30 июля по 2 августа жители массово жаловались на неприятный запах в городе. Эксперты взяли пробы воздуха, результаты которых показали превышение ПДК по сероводороду. Информацию направили в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования. Росприроднадзор должен установить источник выброса и привлечь виновных к административной ответственности.

На качество воздуха значительное влияние оказывает и жаркая погода. Превышение нормы температуры на 5-8 градусов и отсутствие ветра приводит к застою воздуха.

В это время все предприятия переходят на особый режим работы, который позволяет снизить эмиссию веществ на 15 — 20%. Однако из-за такой погоды качество воздуха все равно становится хуже вне зависимости от реализованных мероприятий.