15.8 C
Рязань
Среда, 4 августа, 2021
На главнуюНовости мира
Новости мираОбщество

В Липецке зафиксировали превышение ПДК по сероводороду

Елена Лобанова
В Липецке зафиксировали превышение ПДК по сероводороду
- Advertisement -

В Липецке специалисты Росгидромета зафиксировали превышение ПДК по сероводороду. Результаты мониторинга направили в Роспотребнадзор и Росприроднадзор. Об этом сообщает LipetskMedia

С 30 июля по 2 августа жители массово жаловались на неприятный запах в городе. Эксперты взяли пробы воздуха, результаты которых показали превышение ПДК по сероводороду. Информацию направили в Роспотребнадзор для принятия мер реагирования. Росприроднадзор должен установить источник выброса и привлечь виновных к административной ответственности. 

На качество воздуха значительное влияние оказывает и жаркая погода. Превышение нормы температуры на 5-8 градусов и отсутствие ветра приводит к застою воздуха. 

В это время все предприятия переходят на особый режим работы, который позволяет снизить эмиссию веществ на 15 — 20%. Однако из-за такой погоды качество воздуха все равно становится хуже вне зависимости от реализованных мероприятий.

НОВОСТИ ПАРТНЁРОВ

Подписывайтесь на нас: ЯндексНовости, ЯндексДзенGoogleNews

Комментарии для сайта Cackle

Оставайтесь с нами

323ФанатыМне нравится
2,366ЧитателиЧитать
1,523ЧитателиЧитать
Последние новости
ЗАГРУЗИТЬ БОЛЬШЕ НОВОСТЕЙ

Все права защищены. © РИА «7 НОВОСТЕЙ». 2021.

Телефон: 4 912 405043.

Общие вопросы: [email protected] Реклама: [email protected]

Техподдержка: [email protected]

Реестровая запись: Эл № ФС 77-67703 от 10 ноября 2016 г.

Время работы: 24/7

Написать в редакцию: [email protected]