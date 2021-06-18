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Пятница, 18 июня, 2021
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В Липецке водитель Audi сдавал назад и сбил пешехода

7info7
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В Липецкой области за прошлые сутки зафиксировано 355 нарушений ПДД. В их числе происшествия, повлекшие за собой причинение вреда здоровью людей.

Несоблюдение правил дорожного движения   26-летним водителем Audi, спровоцировало аварию “на ровном месте”. В результате неправильного манёвра автолюбителя  — осуществления движения задним ходом, пострадал пенсинер. Пострадавшему оказали первую помощь. Госпитализация не потребовалась.

А вот в столкновении автомобиля и автобуса на улице Неделина без госпитализации, к сожалению, не обошлось. В результате аварии пострадала женщина, которую госпитализировали в медицинское учреждение. Предварительная причина ДТП — несоблюдение очерёдности проезда водителями, — сообщают ВестиЛипецк

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