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Четверг, 3 июня, 2021
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В Липецке троих выпускников удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки

Елена Лобанова
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В четверг, 3 июня, в Липецке сдавали ЕГЭ по русскому языку. С экзамена удалили троих выпускников за нарушение правил. Об этом сообщает региональное управление образования. 

В общей сложности экзамен сдавали около 5 000 человек в 37 пунктах. Из них трое выпускников нарушили правила и были удалены с экзамена. 

У двоих выпускников из села Доброе и Липецка нашли телефоны. В первом случае сработал будильник, а во втором — устройство заметил онлайн-наблюдатель. У третей липчанки обнаружили шпаргалки. 

Нарушителей удалили с экзамена. Повторно сдать ЕГЭ по русскому языку они смогут лишь в следующем году. 

— Так как это основной экзамен, то он является обязательным предметом для получения аттестата. Поэтому выдать документ об окончании школы мы не можем. Однако ученики имеют право дальше сдавать предметы по выбору, — рассказала начальник управления образования и науки Липецкой области Лилия Загеева.

Все остальные участники экзамена свои результаты узнают не позднее 22 июня. 

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