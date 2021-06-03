В Липецке троих выпускников удалили с ЕГЭ за телефоны и шпаргалки

В четверг, 3 июня, в Липецке сдавали ЕГЭ по русскому языку. С экзамена удалили троих выпускников за нарушение правил. Об этом сообщает региональное управление образования.
В общей сложности экзамен сдавали около 5 000 человек в 37 пунктах. Из них трое выпускников нарушили правила и были удалены с экзамена.
У двоих выпускников из села Доброе и Липецка нашли телефоны. В первом случае сработал будильник, а во втором — устройство заметил онлайн-наблюдатель. У третей липчанки обнаружили шпаргалки.
Нарушителей удалили с экзамена. Повторно сдать ЕГЭ по русскому языку они смогут лишь в следующем году.
Все остальные участники экзамена свои результаты узнают не позднее 22 июня.