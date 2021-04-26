В Липецке состоится парад в честь 9 мая

- Advertisement -

Парад в честь Дня Победы состоится в Липецке. В облцентре решили организовать и другие массовые мероприятия. Об этом сообщает пресс-служба мэрии.

Так, празднование 9 мая в Липецке пройдет в соблюдением всех эпидемиологических рекомендаций. Торжественный парад, а также возложение цветов и гирлянды пройдут на площади Героев. В параде примут участие более 200 военнослужащих.

Ветераны также не останутся без поздравлений. Тех, кто не сможет присутствовать на параде, поздравят на дому. «Фронтовые бригады» придут во дворы, где живут пожилые люди, и устроят там мини-концерты.

При этом из-за сложной эпидемиологической ситуации в регионе решили запустить сразу несколько акций. Например, ко Дню Победы город украсят красно-белыми флагами, приведут в порядок военные памятники и мемориальные таблички.

Липчанам также предлагают украсить окна своих домов рисунками фронтовой тематики, выложить фото в соцсети с хештегом #окна_Победы. Студенты и школьники смогут написать ветеранам ВОВ письмо с поздравлениями.

Непосредственно 9 мая в Липецке пройдут масштабные празднования. В городских парках организуют концерты, а на Городище — кинотеатр под открытым небом. В облцентре решили запустить и еще одну акцию — «Поем двором». Жители смогут выйти на балконы и вместе с соседями исполнить песню «День Победы».

Репетиция парада Победы пройдет уже 6 мая в 10:00 на площади Героев. Из-за этого будет ограничено движение транспорта.